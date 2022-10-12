В Беларуси запретили разделывать тушки куриц в магазинах 8 12.10.2022, 15:48

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Правительство бросилось выполнять идиотские приказы Лукашенко.

Совет министров запретил белорусским магазинам разделывать тушки куриц. Это следует из постановления №685 Совмина от 10 октября 2022 года, документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, белорусские магазины не смогут продавать свежие, охлажденные или же замороженные части тушки курицы, разделанные на месте. Исключение сделано для продукции, которая была разделана на мясоперерабатывающих, птицеводческимх и сельскохозяйственных предприятиях.

Напомним, Лукашенко на встрече с экономическим блоком говорил о «расчлененной курице». Разделка туш птицы позволяла производителям обходить заморозку цен. После этого диктатор запретил рост цен в Беларуси.

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