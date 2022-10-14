В России пытались мобилизовать слепую гражданку Израиля 4 14.10.2022, 8:24

5,574

Представители военкомата бесцеремонно лезли в квартиру и требовали выдать им «бойца».

В «северной столице» Российской Федерации Санкт-Петербурге на фоне объявленной диктатором Путиным принудительной мобилизации произошел вопиющий случай: девушка с инвалидностью, гражданка Израиля Авиталь Парфененко получила повестку с приказом явиться в военкомат. Об этом написала ее мама Марина Писаренко в «Фейсбуке».

«Сегодня по нашему питерскому адресу доставили повестку (внимание!) моей дочери Авиталь! Сей факт вызвал гомерический хохот у всей семьи. Для тех, кто не знает, — Авиталь, не только женского пола, она инвалид по зрению, перенесла трансплантацию почки», - пишет женщина.

По словам Марины Писаренко, представители военного комиссариата бесцеремонно лезли в квартиру и требовали выдать им «бойца Парфененко». Правда, женщина их расстроила, сообщив, что «боец» этот - девушка-инвалид и проживает не в России, а на Земле Обетованной.

«Представители комиссариата ломились в дверь, невзирая на все, мягко говоря, обременяющие обстоятельства и требовали выдать бойца ростом 149 см. Да, и главное, боец гражданин Израиля, где счастливо проживает», - написала мать девушки.

В Сети было много комментариев под этим постом. Одни люди возмущались, другие с горечью признавали весь беспредел путинской мобилизации, приводили в пример другие шокирующие случаи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».