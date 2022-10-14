Белорусские летчики отказываются воевать 7 14.10.2022, 14:40

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В России, судя по всему, образовался серьезный дефицит летчиков.

Россияне пытаются вербовать на войну в Украине белорусских летчиков-пенсионеров. Но белорусы не хотят воевать, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Кадровые потери оккупантов в Украине сказываются все сильнее. В России, судя по всему, образовался серьезный дефицит летчиков. По нашим сведениям, белорусским летчикам-пенсионерам поступают конкретные предложения от российской армии. Обещания двойных пенсий и боевых выплат прилагаются.

«Правда, у агрессоров, судя по всему, ничего не получается. Из 60 летчиков согласились лишь двое», — резюмирует Telegram-канал.

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