В Минске осудили семью политзаключенных 14 14.10.2022, 18:06

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У Екатерины Евдокимовой и Антона Маслыко трое детей.

Суд Московского района Минска 14 октября вынес приговор семье политзаключенных — Екатерине Евдокимовой и Антону Маслыко. Их признали виновными в участии в протестах в 2020-ом году, сообщает правозащитный центр «Весна».

Супругов задержали в Минске 29 июня. Антона затем отправили в СИЗО на Володарского, а Екатерину отпустили, но позже поместили под домашний арест. Обоим предъявили обвинение по ст. 342 УК («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») из-за четырех выходов на протесты. Известно, что основанием для уголовного дела стали обнаруженные в Instagram семьи снимки с воскресных маршей 2020 года.

На суде гособвинитель запрашивал для супругов по 1,5 года колонии каждому. В итоге судья Сергей Кацер признал их виновными и приговорил Антона Маслыко к 1,5 года лишения свободы в колонии, а Екатерину Евдокимову — к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть «домашней химии».

Супруги воспитывают троих детей в возрасте 11, 7 и 3 лет.

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