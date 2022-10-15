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В РФ с почестями отправили на войну 65-летнего дагестанца, подозреваемого в тяжком преступлении

  • 15.10.2022, 9:38
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В РФ с почестями отправили на войну 65-летнего дагестанца, подозреваемого в тяжком преступлении

Пожать руку ему приезжал даже глава республики.

В Дагестане с почестями мобилизировали на войну 65-летнего Константина Хугаева - отца 28 детей, деда 24 внуков, который якобы добровольно вступил в «казацкий взвод». На самом деле отпрысков у него в пять раз меньше, а на фронт сбежал от уголовного дела за педофилию.

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, Хугаев соврал, что на войне в Украине ликвидировали его сыновей-близнецов. Поэтому отправиться на передовую - для него «дело чести». Пожать руку «отважному добровольцу» приезжал даже глава Дагестана.

«Детей оказалось пятеро, все живы и здравствуют. Жене Константин рассказал, что в молодости был боксером и, уезжая на соревнования, оставлял по ребенку в разных городах. Сам Хугаев находится под следствием за домогательства к несовершеннолетним. Родители двух мальчиков забрали заявления, в случае с третьим ребенком не хватило доказательств вины. По делу идет доследственная проверка — вероятно, она и подстегнула боевой дух Константина», - говорится в сообщении.

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