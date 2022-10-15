Украинский снайпер с 1243 метров в одиночку перестрелял отряд оккупантов

Украинский снайпер с 1243 метров в одиночку перестрелял отряд оккупантов4
- 15.10.2022, 10:41
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Уникальное видео боя.
14 октября в Сети показали филигранную работу снайпера ВСУ, он одного за другим перестрелял оккупантов с расстояния в 1243 метра, уничтожив весь отряд.
Видео боя опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».
На записи длительностью около двух с половиной минут снайпер делает не менее восьми выстрелов и ни разу не промахивается. Оккупантам после боя не осталось ничего, кроме как собирать трупы.