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Украинский снайпер с 1243 метров в одиночку перестрелял отряд оккупантов

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  • 15.10.2022, 10:41
  • 7,326
Украинский снайпер с 1243 метров в одиночку перестрелял отряд оккупантов

Уникальное видео боя.

14 октября в Сети показали филигранную работу снайпера ВСУ, он одного за другим перестрелял оккупантов с расстояния в 1243 метра, уничтожив весь отряд.

Видео боя опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

На записи длительностью около двух с половиной минут снайпер делает не менее восьми выстрелов и ни разу не промахивается. Оккупантам после боя не осталось ничего, кроме как собирать трупы.

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