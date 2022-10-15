Сергей Жадан получил награду за оборону Харькова

Сергей Жадан получил награду за оборону Харькова1
- 15.10.2022, 11:03
Известный украинский писатель показал медаль в соцсетях.
Известный украинский писатель и певец Сергей Жадан, который помогает своей Родине во времена полномасштабной войны, получил памятную медаль за оборону Харькова от российских оккупантов. Этой наградой сам Сергей похвастался в своем Instagram-блоге 14 октября - в День защитников и защитниц Украины, сообщает УНИАН.
«Служу Народу Украины», — кратко подписал фотографию с наградой Жадан.
После 24 февраля, несмотря на чудовищную бомбежку Харькова и Харьковской области, Сергей Жадан вместе со своей музыкальной группой «Жадан і Собаки» оставался в городе, помогая военным и волонтерам. После этого он ездил за границу с концертами, на которых собирали деньги для помощи стране.
Реакция соцсетей
Поклонники знаменитости, которые разделяют его позицию и во многом поддерживают, поздравили музыканта с получением этой награды. Фанаты отметили, что Сергей Жадан достоин этого как никто другой.
Большая благодарность народу Украины!
Поздравляю с заслуженной наградой!
Вы очень многое сделали для жителей города.