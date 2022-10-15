У «Беларуськалия» проблемы 1 15.10.2022, 22:05

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Работники «флагмана» рассказали о реальном состоянии предприятия.

В сентябре на совещаниях и планерках руководство «Беларуськалия» наконец признало критичность ситуации, рассказали «Нашей Ниве» шахтеры. До того проблемы отрицали.

Руководство «Беларуськалия» призналось коллективу, что экспорт остается на минимальном уровне. Цифры руководство не называло, но по оценке сотрудника «Белкалия», с которым мы говорили, сейчас экспорт не превышает 20 процентов от прежних средних объемов. Эти количества доставляются в Китай и Индию железнодорожным транспортом через Россию.

Продолжается и отгрузка технической соли, которую рассыпают в биг-бэги и отправляют в ту же Россию, но доля такой продукции в обороте никогда не была велика.

Рабочих объединения поочередно отправляют на 2/3 от тарифной ставки (оклада) отдыхать дома. Даже управленческий состав из «свечки» — здания в центре Солигорска, где сидит менеджмент предприятия, должен каждый месяц «отбывать» дома по пять дней.

Полным ходом идет и так называемое «косвенное» сокращение рабочих мест. Алгоритм прост — люди выходят по возрасту на пенсию или увольняются (их увольняют) по разным причинам, а на их места никого не набирают, штат неуклонно сокращается. Это часть мер по оптимизации расходов «Белкалия».

Кроме того, можно вспомнить, что два года не закупается новое оборудование, на что сложная механика и электроника, а также техническо-инженерное горное оборудование реагируют более частыми авариями. Проволока, прихватка, «кол» и изолента — классические помощники первых шахтеров Солигорска, актуальны снова.

Так называемая подземная «элита» — забойщики — погружаются в забой в основном для того, чтобы передвинуть гидравлические крепи и выполнить минимум профилактических работ, так как от подземного постоянного давления может задушить лавы и проходческие штреки. Если еще пару лет назад шахтер из ударной убойной бригады зарабатывал под 5000 рублей, теперь он не получает и две. И хотя эта цифра и сейчас выглядит солидной по сравнению с другими предприятиями Беларуси, нужно понимать, что таких забойщиков пропорционально ко всем работающим в «Белкалий» — мизер.

Ремонтники, монтажники, фабрика переработки, обслуживающий персонал и другие вспомогательные службы всегда зарабатывали гораздо меньше. Поэтому, соответственно, в этой ситуации и их зарплаты упали.

В результате падения зарплат ускоряется трудовая эмиграция солигорцев в Европу. «Белкалий» на коленях, чего я там буду ждать», — так охарактеризовал ситуацию «Нашей Ниве» один из таких.

Администрация Лукашенко связывает надежды с постройкой порта под Петербургом для экспорта белорусского калия в обход Литвы.

Однако не выйдет ли так, что в ответ на дальнейшую эскалацию военных действий в Украине мировое сообщество введет еще более жесткие ограничения? Такое мнение высказал один из инженеров «Беларуськалия». По его мнению, стабильная работа гарантированно возобновилась бы в случае нормализации политической ситуации в стране и добрососедских отношений со странами Европы.

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