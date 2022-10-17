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Лукашисты готовят к отправке в Россию старые советские БТР-70

  • 17.10.2022, 13:31
  • 1,366
Лукашисты готовят к отправке в Россию старые советские БТР-70

Их принимали на вооружения в 1971-м году.

На видео из Орши виден огромный эшелон с техникой, готовый к отправке в РФ. БТР-70 представляет собой плавающую боевую бронированную колесную машину, он предназначен для транспортирования и огневой поддержки мотострелковых подразделений.

В 1971 году БТР-70 была принята на вооружение в СССР.

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