Россия перебрасывает в Беларусь танки и военную технику

Россия перебрасывает в Беларусь танки и военную технику15
- 17.10.2022, 15:02
- 9,962
В страну прибудут около 170 танков и до 200 боевых машин.
Из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков, до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм и до 200 боевых машин.
Об этом 17 октября на брифинге рассказал начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости. Участие в мероприятии приняли 19 иностранных военных дипломатов.
«Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой. Помощник министра обороны подчеркнул, что решение о развертывании РГВ принято и реализуется исключительно для усиления обороны границ Союзного государства», — говорится в сообщении.