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Россия перебрасывает в Беларусь танки и военную технику

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  • 17.10.2022, 15:02
  • 9,962
Россия перебрасывает в Беларусь танки и военную технику

В страну прибудут около 170 танков и до 200 боевых машин.

Из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков, до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм и до 200 боевых машин.

Об этом 17 октября на брифинге рассказал начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости. Участие в мероприятии приняли 19 иностранных военных дипломатов.

«Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой. Помощник министра обороны подчеркнул, что решение о развертывании РГВ принято и реализуется исключительно для усиления обороны границ Союзного государства», — говорится в сообщении.

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