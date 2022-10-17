Николаю Автуховичу — 25 лет колонии, другим участникам «дела» — огромные сроки 5 17.10.2022, 15:23

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Николай Автухович

(обновляется) Заседание суда проходило в гродненской тюрьме.

17 октября Гродненский областной суд огласил приговор по «делу Автуховича», по которому проходит 12 человек. Заседания суда проходили в тюрьме №1 Гродно.

Белорусский патриот и политзаключенный Николай Автухович получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщают лукашенковские пропагандисты.

Автухович обвинялся режимом в «измене государству», «содействии в террористической деятельности», «незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», «покушении на захват власти неконституционным путем», «создании преступной организации», «разжигании расовой, национальной, религиозной вражды или розни».

Активист Владимир Гундарь приговорен к 18 годам колонии усиленного режима и 800 базовым штрафа.

Напомним, Владимир — инвалид без ноги, у которого отбирали протезы и костыли

Фигурант «дела Автуховича» Павел Сава получил 20 лет колонии усиленного режима и штраф в 700 базовых величин.

Активистка Ольга Майорова также получила 20 лет колонии, но общего режима, и 800 базовых штрафа.

Виктору Снегуру присудили 19 лет строгого режима со штрафом 800 базовых величин.

Галину Дербыш приговорили к 20 годам колонии общего режима со штрафом 700 базовых величин.

Любовь Резанович приговорили к 15 годам колонии в условиях общего режима со штрафом 600 базовых величин.

Сергея Резановича приговорили к лишению свободы на срок 16 лет в колонии усиленного режима со штрафом 600 базовых величин.

Павлу Резановичу присудили 19 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима со штрафом 800 базовых величин.

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