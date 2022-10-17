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У берегов Португалии обнаружили самую тяжелую костную рыбу в мире

  • 17.10.2022, 21:45
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У берегов Португалии обнаружили самую тяжелую костную рыбу в мире

Она весит как автомобиль.

У берегов Азорских островов выловили тушу погибшей луны-рыбы весом 2744 килограмма — это абсолютный рекорд для костных рыб. Ее высота — 3,5 метра, а длина — 3,6. Об этом пишет Live Science.

Биологи взвесили луну-рыбу с помощью лебедки и промышленных весов, а затем вскрыли. Они взяли образцы ДНК и содержимого желудка. Конечно, рыбы, которые весят больше легковушки, не редкость, например, предыдущий рекорд принадлежал луне-рыбе весом 2300 килограммов. В целом эти рыбы — самые тяжелые из современных костных. Обычно они весят около двух тонн.

Луна-рыба живет в тропических и умеренных водах всех океанов. Их точная численность неизвестна. Весной и летом их популяция на северо-западе Атлантики оценивается в 18 тысяч особей.

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