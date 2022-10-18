Археологи обнаружили берберийскую обезьяну с военной амуницией 1 18.10.2022, 10:10

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В прошлом военные из многих стран использовали животных в своей работе.

Археологи были потрясены, обнаружив берберийских макак в Северной Европе и Великобритании, поскольку их естественная среда обитания находится в Северной Африке.

Военные из многих стран прошлого и настоящего использовали животных в своей работе. Будь то лошади для перевозки людей или собаки ищейки, использование животных имело большое значение на протяжении всей истории, пишет Ancient Origins.

Но как насчет обезьян? В ходе своих недавних археологических раскопок в Европе ученые обнаружили останки нескольких берберийских обезьян (также магот, магрибские макаки или бесхвостые макаки), которым, по оценкам, более 1400 лет. Но что удивило команду больше всего, так это то, что одна из них была похоронена с военным инвентарем.

Так использовала ли римская армия маготов во время своих сражений, или это было просто проявлением уважения к любимому питомцу?

Всего в Европе и Великобритании было найдено 17 останков древних берберийских обезьян. Ученые, работавшие над останками, обнаружили, что большинство из них относятся к Средневековью, остальные к железному веку, Римской империи или к V и VI веках.

Археологи были потрясены, обнаружив берберийских макак в Северной Европе и Великобритании, поскольку их естественная среда обитания находится в Северной Африке. Многие из останков до сих пор находятся в отличном состоянии, хотя у некоторых выявили следы от проблем со здоровьем, которые присутствовали при жизни обезьян.

Плохое качество зубов свидетельствует о том, что у обезьян не было высококачественной диеты во время их пребывания вдали от естественной среды обитания. Размер останков также предполагает, что большинство из них не дожили до старости и преждевременно умерли из-за плохого состояния здоровья.

Из семнадцати открытий самое интересное было связано с захоронением макаки с подношениями. Эти останки были похожи на другие в том, что у обезьяны были плохие зубы и она умерла от плохого состояния здоровья. Однако, в отличие от других, эта обезьяна была похоронена с инвентарем. Подношения включали продукты питания, фрагменты глиняной посуды, железные пластины и бронзовые военные пряжки для ремней.

Пряжки ремня, обнаруженные в могиле обезьяны, обычно относятся к позднему римскому периоду. Военные офицеры римской армии носили эти типы пряжек для ремней как часть своей идентификационной униформы. Обнаружение пряжки такого типа в могиле человека предполагает, что когда-то они были частью этой армии, так почему же некоторые из них были отданы обезьяне?

Существовали ли военные обезьяны в реальности?

В древние времена Гибралтарский пролив был обычным торговым районом из-за его расположения между Северной Африкой и Южной Европой. Эксперты полагают, что эти обезьяны, обнаруженные в Северной Европе и Великобритании были куплены, проданы или отловлены в этом торговом месте и доставлены в дом их владельца через континент. Это также могло бы объяснить плохое здоровье этих животных, поскольку у обезьян не было доступа к еде и окружающей среде, в которых они нуждались.

Как отмечают эксперты, обезьяны вряд ли использовались в какой-либо боевой ситуации или в целях обороны. Возможно, они использовались для выполнения каких-то задач, однако доказательств, подтверждающих это, обнаружено не было. Вместо этого они считают, что эти обезьяны были домашними животными или же их использовали для развлечений.

Что касается обезьяны с подношениями, по предположениям археологов, ее, скорее всего, купили или передали военному офицеру, который затем отправил обезьяну со своей командой в путешествие по Испании и Франции. Это также объясняет плохое здоровье обезьяны, поскольку сами солдаты плохо питались во время путешествий. После смерти макаки солдаты оплакивали потерю своего пушистого друга. Они оставили пряжки своих ремней в могиле обезьяны, чтобы почтить ее за какую-то неизвестную обязанность, которую она выполняла пока была жива или же, чтобы отметить обезьяну как истинного члена своего отряда.

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