В Сирии найдена гигантская мозаика с изображением амазонок 18.10.2022, 11:08

1,592

Артефакт предварительно датирован четвертым веком нашей эры.

В Сирии археологи обнаружили самую крупную в истории исследований неповрежденную мозаику, которая датируется римской эпохой.

Как сообщает Arkeonews, реликвия была обнаружена в городе Растан, в центре страны. Специалисты уже назвали ее самым важным археологическим открытием с момента начала военного конфликта 11 лет назад. Для своей категории мозаика является гигантской - ее общая раскопанная площадь составляет 120 квадратных метров.

Она была найдена в древнем здании, которое раскапывала археологическая миссия Главного управления древностей и музеев Сирии. Мозаика отлично сохранилась, она изображает амазонок - легендарных женщин-воительниц. Артефакт предварительно датирован четвертым веком нашей эры, то есть римским периодом.

Фото: AP

Отмечается, что мозаика была сделана очень искусно - каждая ее панель была заполнена крошечными цветными камнями, обработанными до квадратной формы. Как говорит один из руководителей раскопок доктор Хумам Саад, сюжет типичен для древнегреческой и римской мифологии. Известен, например, миф о том, как Геракл убил Ипполиту, царицу амазонок. Это был один из его 12-ти легендарных подвигов. Интересно, что на мозаике также изображен Нептун, древнеримский бог моря, и 40 его любовниц.

«То, что находится сейчас перед нами, - это редкое в глобальном масштабе открытие, - говорит доктор Хумам Саад. - Изображения богаты деталями и включают в себя даже сцены Троянской войны между греками и троянцами. Пока еще мы не можем определить тип здания, в котором была найдена мозаика. Возможно, это была общественная баня или какое-то другое крупное общественное здание. Мы установим это, когда завершим раскопки».

Фото: AFP

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».