Ученые нашли подводные соляные кухни майя 18.10.2022, 16:51

Им более 1300 лет.

В соляных кухнях люди кипятили рассол на огне, чтобы испарить воду и получить пригодную для использования соль.

Соль — основной продукт обеденного стола почти каждого человека. Это продукт питания без которого мы сегодня не можем представить большинство блюд, пишет The Charlotte Observer.

Однако, согласно недавним находкам из Белиза, в отличие от большинства современных домашних хозяйств, древние майя производили соль на кухне в своих домах.

Археологи нанесли на карту одну из крупнейших древних соляных кухонь майя — участок под названием Тааб Нук На, затопленный у побережья национального парка Пейнс-Крик на юге Белиза.

Исследователи изучили затопленный участок и отметили находки, включающие деревянные столбы, фрагменты глиняной посуды и многое другое, флажками. Море из более чем 600 флагов выявило 10 жилых построек, три соляные кухни и возможность заглянуть в древнюю жизнь майя.

По словам экспертов, деревянные столбы, остатки построек из шестов и соломы, были редкой находкой.

«Поскольку древесина обычно гниет в тропическом климате района майя, деревянные здания дают редкий вид архитектуры, которая когда-то доминировала в большинстве древних общин майя», — рассказал Э. Кори Силлс, один из авторов исследования из Университета штата Луизиана.

Самые старые постройки датируются 300 годом н.э., а большинство зданий и все соляные кухни датируются примерно 700 годом.

В соляных кухнях люди кипятили соленый рассол на огне, чтобы испарить воду и получить пригодную для использования соль. По словам исследователей, эти кухни были обнаружены рядом с домами, что указывает на то, что производство соли происходило из дома, вероятно, семейными группами.

Домашние соляные кухни производили соль для своей семьи, а излишки использовали на местных или региональных рынках. Десять соляных кухонь производили около 3400 кг соли каждую неделю, этого достаточно, чтобы прокормить 24 000 человек.

«Майя нуждались в соли, которой было мало на суше, и большая часть поставлялась с соляных заводов вдоль побережья», — заключили специалисты.

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