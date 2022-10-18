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Лукашенко встретился с русским фашистом Дугиным

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  • 18.10.2022, 18:12
  • 8,136
Лукашенко встретился с русским фашистом Дугиным

Идеолог «русского мира» «обрабатывал» диктатора более двух часов.

Лукашенко во вторник, 18 октября, провел встречу с российским фашистом, идеологом «русского мира» Александром Дугиным.

Сообщается, что встреча Лукашенко и Дугина длилась более двух часов.

Лукашенко на встрече с Дугиным сказал, что Беларуси и России нужно держаться «друг возле друга».

- Нам надо держаться друг возле друга. Не надо чего-то делить. Все роли история распределила давно, - отметил Лукашенко.

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