Лукашенко встретился с русским фашистом Дугиным

Лукашенко встретился с русским фашистом Дугиным19
- 18.10.2022, 18:12
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Идеолог «русского мира» «обрабатывал» диктатора более двух часов.
Лукашенко во вторник, 18 октября, провел встречу с российским фашистом, идеологом «русского мира» Александром Дугиным.
Сообщается, что встреча Лукашенко и Дугина длилась более двух часов.
Лукашенко на встрече с Дугиным сказал, что Беларуси и России нужно держаться «друг возле друга».
- Нам надо держаться друг возле друга. Не надо чего-то делить. Все роли история распределила давно, - отметил Лукашенко.