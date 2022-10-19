Европа избавляется от зависимости российского газа быстрее, чем ожидалось 19.10.2022, 1:29

Урсула фон дер Ляен

Об этом в Страсбурге заявила Урсула фон дер Ляен.

Одним из главных выводов усилий ЕС по преодолению последствий энергетического кризиса, спровоцированного российской агрессией против Украины, является то, что Европа избавляется от зависимости от российского газа гораздо быстрее, чем прогнозировалось. Об этом в Страсбурге во время пресс-конференции по итогам заседания коллегии Еврокомиссии заявила Урсула фон дер Ляен, сообщает «Укринформ».

«В начале войны, когда Путин начал превращать газ в оружие, и эта его тактика стала для нас очевидной, мы решили полностью исключить поставки российского газа. В то время, когда мы имели эту дискуссию восемь месяцев назад, мы говорили, что это может забрать у нас несколько лет, до 2027 или даже до 2030 года. Но этот процесс пошел гораздо быстрее. Процесс диверсификации от поставок российского газа приобрел массированное ускорение», - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, если динамика диверсификации будет сохраняться, ЕС получит как минимум 65 миллиардов кубометров газа от других поставщиков, не из России. При этом уже к концу этого года страны ЕС смогут сэкономить до 50 миллиардов кубометров газа, что является существенным результатом совместных усилий.

«Энергетический кризис беспрецедентный. Мы работали очень напряженно в течение прошлых месяцев на фоне падения на энергетических рынках и добились прогресса. Мы сократили спрос - по показателям сентября нам удалось сэкономить до 15 процентов газа от общего объема потребления. Мы заполнили наши газовые хранилища - сейчас у нас уже 92 процента. Мы интенсивно диверсифицируем пути поставки от России в пользу надежных поставщиков: российская доля в импортированном трубопроводном газе снизилась до девяти процентов, так что около двух третей поставки газа из России были сокращены», - отметила Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что благодаря сочетанию усилий странам ЕС удалось добиться своей цели и лучше подготовиться к прохождению зимнего периода.

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