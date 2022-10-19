Министр обороны Литвы прокомментировал движение военной техники в Беларуси 19.10.2022, 2:49

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Вывозятся боеприпасы, техника, танки, бронемашины и грузовики.

В настоящее время между Беларусью и Россией происходит «двустороннее движение военной техники». Об этом заявил журналистам 18 октября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет Delfi.

— Сейчас на территорию Беларуси переправляют мобилизованных (россиян — Прим. ред.). Парадокс заключается в том, что из Беларуси вывозятся боеприпасы, техника, танки, бронемашины и грузовики, а на территорию Беларуси (из России — Прим. ред.) завозится чуть меньше танков, бронемашин и грузовиков. Происходит такое двустороннее движение. Это говорит о том, что они все еще прилагают усилия для подготовки к дальнейшей войне с Украиной, — сказал министр.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября провел совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. Развертывание группировки проводится якобы из-за угрозы удара со стороны Украины.

Российские военные уже начали прибывать в Беларусь. Ожидается, что в Беларуси разместят порядка 9 тысяч российских военнослужащих.

Из России в Беларусь в рамках региональной группировки войск также прибудут около 170 танков, до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм и до 200 боевых машин.

Ранее в Сети появилось видео, на котором танки едут мимо вокзала в Орше в сторону России. Предположительно, Беларусь отправила в Россию одни из своих самых старых танков Т-72А для усиления Вооруженных сил РФ. Более чем вероятной видится их отправка на войну в Украину — российские бронетанковые войска понесли большие потери за семь месяцев агрессии, а мобилизация в стране требует оснащения создаваемых частей хоть какой-то техникой.

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