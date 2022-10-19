Кремль готовит сдачу Херсона 2 19.10.2022, 7:39

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Российский фронт трещит по швам.

После двух месяцев попыток сопротивления наступающим Вооруженным силам Украины российская армия готовится оставить Херсон, пишет The Moscow Times.

Обстановка вокруг Херсона «непростая», сообщил в первом публичном интервью командующий российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин.

В июле и августе ВСУ уничтожили мосты через Днепр, по которым снабжалась группировка в Херсоне, а на прошлой неделе ударили по Крымскому мосту - последней «дороге жизни», по которой через полуостров в город подвозились боеприпасы.

В связи с ситуацией в Херсоне «будем действовать осознанно, не исключая вероятности принятия сложных решений», заявил во вторник Суровикин.

Еще в конце прошлой неделе, по данным Гештаба ВСУ, из города начали эвакуировать чиновников оккупационной администрации, а также имущество банков и пенсионного фонда.

Во вторник глава области Владимир Сальдо объявил о начале «организованного перемещения» гражданских лиц на фоне наступления украинских военных. Эвакуация на левый берег Днепра объявлена для жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

«Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — заявил Сальдо в видеообращении.

По его словам, ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра, тем самым затопив территорию.

Из Бериславского района Херсонской области уже начали вывозить сотрудничающих с оккупациоными властями, рассказал «Суспильне» глава местной военной администрации Владимир Литвинов. По его словам, в городе, который находится на правом берегу Днепра, приблизительно в 80 километрах от Херсона, сейчас много российских военных и техники.

По данным британской разведки, российская армия с прошлой недели готовится к вхождению в Херсон украинских сил, которым по состоянию на 7 октября до города оставалось менее 30 км.

И хотя фронт трещит по швам, мышление президента Владимира Путина застряло в мертвой точке: объявив мобилизацию, первую для России с 1941 года, он по-прежнему грезит планами захватить большую часть Украины, рассказали Bloomberg чиновники и источники, близкие к Кремлю.

По их словам, некоторые близкие к Кремлю люди полагают, что Россия все еще сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и даже захватить несколько крупных городов. Среди них - Харьков, оставленный армией в мае, и Одесса, дойти до которой войскам так и не удалось.

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