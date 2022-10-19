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Кремль готовит сдачу Херсона

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  • 19.10.2022, 7:39
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Кремль готовит сдачу Херсона

Российский фронт трещит по швам.

После двух месяцев попыток сопротивления наступающим Вооруженным силам Украины российская армия готовится оставить Херсон, пишет The Moscow Times.

Обстановка вокруг Херсона «непростая», сообщил в первом публичном интервью командующий российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин.

В июле и августе ВСУ уничтожили мосты через Днепр, по которым снабжалась группировка в Херсоне, а на прошлой неделе ударили по Крымскому мосту - последней «дороге жизни», по которой через полуостров в город подвозились боеприпасы.

В связи с ситуацией в Херсоне «будем действовать осознанно, не исключая вероятности принятия сложных решений», заявил во вторник Суровикин.

Еще в конце прошлой неделе, по данным Гештаба ВСУ, из города начали эвакуировать чиновников оккупационной администрации, а также имущество банков и пенсионного фонда.

Во вторник глава области Владимир Сальдо объявил о начале «организованного перемещения» гражданских лиц на фоне наступления украинских военных. Эвакуация на левый берег Днепра объявлена для жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

«Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — заявил Сальдо в видеообращении.

По его словам, ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра, тем самым затопив территорию.

Из Бериславского района Херсонской области уже начали вывозить сотрудничающих с оккупациоными властями, рассказал «Суспильне» глава местной военной администрации Владимир Литвинов. По его словам, в городе, который находится на правом берегу Днепра, приблизительно в 80 километрах от Херсона, сейчас много российских военных и техники.

По данным британской разведки, российская армия с прошлой недели готовится к вхождению в Херсон украинских сил, которым по состоянию на 7 октября до города оставалось менее 30 км.

И хотя фронт трещит по швам, мышление президента Владимира Путина застряло в мертвой точке: объявив мобилизацию, первую для России с 1941 года, он по-прежнему грезит планами захватить большую часть Украины, рассказали Bloomberg чиновники и источники, близкие к Кремлю.

По их словам, некоторые близкие к Кремлю люди полагают, что Россия все еще сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и даже захватить несколько крупных городов. Среди них - Харьков, оставленный армией в мае, и Одесса, дойти до которой войскам так и не удалось.

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