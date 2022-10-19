Белорусские айтишники начали получать повестки из военкоматов 19.10.2022, 8:17

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От них требуют «явиться для уточнения».

После объявления мобилизации в России и заявлений Лукашенко о создании союзной группировки войск появились сведения о том, что в Беларуси военнослужащие запаса начали получать повестки. Изданию devby.io удалось найти двух айтишников, которые недавно получили «письма счастья» из военкоматов.

Одна повестка пришла офицеру запаса около полтора месяца назад. Цель явки в военкомат — «уточнение данных». По словам айтишника, он заканчивал военную кафедру университета и получил отсрочку от службы в армии «по многодетности». Сейчас он находится за пределами Беларуси.

Еще одна повестка пришла айтишнику, который живет в Гродно. Он рядовой запаса, служил в армии год назад. В военкомат надо было явиться во второй половине октября и тоже «для уточнения учетных данных».

Между тем белорусские медиа писали о том, что власти запросили списки военнообязанных у руководителей госпредприятий, а на военные сборы призывают бывших солдат из Сил специальных операций и ВДВ, бывших милиционеров.

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