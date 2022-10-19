закрыть
19 октября 2022, среда, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Испуганный коллаборант Сальдо записал видео о бегстве из Херсонской области

10
  • 19.10.2022, 8:42
  • 7,376
Испуганный коллаборант Сальдо записал видео о бегстве из Херсонской области
Владимира Сальдо

В обращении предателя заметили ряд интересных деталей.

Российские оккупационные власти в лице Владимира Сальдо объявили о так называемом «добровольном перемещении» жителей Херсона и области на левый берег Днепра.

Видео опубликовал ТГ-канал «Украина 365».

Гауляйтер Сальдо, к слову, весь бледный и перепуганный, рассказал, что Украина якобы начала против России «тотальную войну», накапливает «огромные» силы, поэтому нужно срочно эвакуироваться на левый берег.

По словам чиновника-предателя, армия РФ сформировала группировку, чтобы помешать ВСУ отвоевать обратно Херсонскую область. А мирным жителям, говорит Сальдо, рекомендуется бежать через реку и обещают даже помочь.

Но самый интересный факт в его видеообращении такой: он называет Бериславский, Белозерский и другие районы области, но не называет сам Херсон. Хотя известно, что областной центр расположен на правом берегу Днепра. И обращается он к людям «херсонцы». Интересно, правильно ли его поймут лояльные к РФ жители областного центра?

Еще примечательно то, что Сальдо пообещал, что тем, кто эвакуируется не просто на левый берег, а вообще в Россию, якобы дадут жилищные сертификаты, «чтобы они смогли остаться там навсегда».

Это говорит не только о том, что российские горе-вояки собираются таки оставить Херсон, но и вряд ли планируют уже туда вернуться. Чтобы жителям Херсонщины быстрее думалось, Сальдо пугает их затоплением.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды…» - уверяет он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко