Испуганный коллаборант Сальдо записал видео о бегстве из Херсонской области 10 19.10.2022, 8:42

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Владимира Сальдо

В обращении предателя заметили ряд интересных деталей.

Российские оккупационные власти в лице Владимира Сальдо объявили о так называемом «добровольном перемещении» жителей Херсона и области на левый берег Днепра.

Видео опубликовал ТГ-канал «Украина 365».

Гауляйтер Сальдо, к слову, весь бледный и перепуганный, рассказал, что Украина якобы начала против России «тотальную войну», накапливает «огромные» силы, поэтому нужно срочно эвакуироваться на левый берег.

По словам чиновника-предателя, армия РФ сформировала группировку, чтобы помешать ВСУ отвоевать обратно Херсонскую область. А мирным жителям, говорит Сальдо, рекомендуется бежать через реку и обещают даже помочь.

Но самый интересный факт в его видеообращении такой: он называет Бериславский, Белозерский и другие районы области, но не называет сам Херсон. Хотя известно, что областной центр расположен на правом берегу Днепра. И обращается он к людям «херсонцы». Интересно, правильно ли его поймут лояльные к РФ жители областного центра?

Еще примечательно то, что Сальдо пообещал, что тем, кто эвакуируется не просто на левый берег, а вообще в Россию, якобы дадут жилищные сертификаты, «чтобы они смогли остаться там навсегда».

Это говорит не только о том, что российские горе-вояки собираются таки оставить Херсон, но и вряд ли планируют уже туда вернуться. Чтобы жителям Херсонщины быстрее думалось, Сальдо пугает их затоплением.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды…» - уверяет он.

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