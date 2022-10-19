Линия фронта сжимается: ВСУ окружают под Херсоном 15 тысяч оккупантов Дмитрий Снегирев, stopcor.org

19.10.2022, 14:50

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Все попытки российских войск задержать наступление украинцев терпят поражение.

После того, как украинские военные прорвали российскую линию обороны в Херсонской области, западные военные чиновники стали предполагать возможное освобождение оккупированного региона от армии РФ в течение нескольких недель.

В свою очередь британская газета The Guardian охарактеризовала заявление коллаборанта Владимира Сальдо, который 13 октября обратился к власти Кремля с просьбой «помочь в организации выезда жителей Херсонской области», как признак того, что совсем скоро оккупированный россиянами Херсон может превратиться «в новую линию фронта».

В настоящее время происходит успешное продвижение в сторону Снегиревки и в сторону Берислава. После частичной блокады работы Крымского моста, локации оккупационных войск на правом берегу Днепра испытали значительные проблемы, а именно: сделало невозможным подвоз боекомплекта, ведь логистика и ее протяженность увеличилась на четыре дня. Соответственно, главной проблемой сейчас для армии оккупанта является ротация личного состава.

В обзоре британской разведки за 17 октября говорится, что Россия все труднее обеспечивать поставки своей группировки на юге Украины в связи с последствиями диверсии на Крымском мосту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/v6cysXlU8a



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A6ZA7s5Saf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 17, 2022

По состоянию на сегодняшний день оккупанты используют в качестве логистической составляющей Новокаховскую дамбу и пытаются построить понтонную переправу с барж в районе Антоновского моста.

Украинские военные активно используют авиацию, что и признают сами оккупанты и доказывает качество и количество нанесенных ракетно-бомбовых ударов по базам россиян.

По информации самих россиян, ВСУ сосредоточили значительное количество средств поражения. Только за последние сутки Силы обороны Украины отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам ПВО противника.

Подобные успехи создают все предпосылки успешной деоккупации правого берега Херсонской области.

В то же время все попытки российских войск как-то минимизировать успешное контрпродвижение ВСУ в Херсонской области – терпят поражение. Россияне попытались за счет оперативных резервов стабилизировать линию фронта. Пока они пытаются ее стабилизировать в районе Мылового. Это говорит о том, что россияне хотят сократить линию фронта, ведь есть абсолютно успешные удары со стороны украинских военных, прорвавших линию фронта россиян в нескольких направлениях.

При успешном характере продвижения ВСУ со стороны н.п. Дудчаны и н.п. Давыдов Брод речь пойдет о возможности оперативного окружения российской группировки общим количеством около 15 тысяч оккупантов.

Отмечу, что оккупанты сейчас вполне реально оценивают ту ситуацию, в которой они оказались и понимают, что постоянное удержание армией РФ Херсонской области – просто невозможно.

Это уже признанный факт самими россиянами. Оккупационная администрация объявила частичную эвакуацию гражданского населения. Они прекрасно понимают, что остановить продвижение ВСУ достаточно сложно.

Так, например, самопровозглашенный «замглавы администрации Херсонской области» Стремоусов записал видеообращение к жителям оккупированного Херсона, где отметил, что на Херсонском направлении существует угроза прорыва фронта силами ВСУ. По его мнению, это может стать полноценной угрозой гражданскому населению, которое необходимо переместить на «безопасное расстояние».

Вслед за Стремоусовым российские оккупационные власти в лице Владимира Сальдо объявили о так называемом «добровольном перемещении» жителей Херсона и области на левый берег Днепра.

О том, что обстановка вокруг Херсона «непростая», сообщил в первом публичном интервью и командующий российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин.

Такие заявления оккупантов являются показателем поражения россиян.

Дмитрий Снегирев, stopcor.org

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