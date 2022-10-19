«Макдональдс» в Беларуси убирает из меню завтраки 1 19.10.2022, 21:10

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Начались проблемы с поставками.

В ближайшие дни из утреннего меню в ресторанах сети «Макдональдс» в Беларуси исчезнут макмаффины, омлеты, мактосты и другие блюда, сообщила пресс-служба сети. Их заменят позициями из основного меню, которые будут продаваться в течение всего дня.

Как сообщается, причина такого изменения меню — «ограничения в цепочке поставок».

Блюда из утреннего меню станут исчезать по мере того, как в ресторанах будут заканчиваться ингредиенты для их приготовления.

Какие именно проблемы возникли в «Макдональдсе» с поставками продуктов, не уточняется.

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