закрыть
19 октября 2022, среда, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Макдональдс» в Беларуси убирает из меню завтраки

1
  • 19.10.2022, 21:10
  • 1,714
«Макдональдс» в Беларуси убирает из меню завтраки

Начались проблемы с поставками.

В ближайшие дни из утреннего меню в ресторанах сети «Макдональдс» в Беларуси исчезнут макмаффины, омлеты, мактосты и другие блюда, сообщила пресс-служба сети. Их заменят позициями из основного меню, которые будут продаваться в течение всего дня.

Как сообщается, причина такого изменения меню — «ограничения в цепочке поставок».

Блюда из утреннего меню станут исчезать по мере того, как в ресторанах будут заканчиваться ингредиенты для их приготовления.

Какие именно проблемы возникли в «Макдональдсе» с поставками продуктов, не уточняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип