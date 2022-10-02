В эфире российского ТВ признали военный провал в Украине – в студии гробовая тишина 8 2.10.2022, 15:23

10,488

Пропагандисты НТВ открыто заговорили о полном отвоевании ВСУ Запорожской области.

Российский пропагандист Максим Юсин в эфире российского госканала НТВ заявил, что не верит в «освобождение» Запорожской области – особенно на фоне потери оккупантами контроля над Лиманом. Он выразил мнение, что частичная мобилизация в РФ не поможет Кремлю переломить ход боевых действий.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Украина 365». Журналист удивился, что впервые в мировой истории государство аннексировало даже не захваченные территории.

«Вы так легко сказали, когда оставшиеся территории (Запорожской области – Ред.) будут освобождены. Понимаете, очень тяжело спорить с мечтателями, которые живут в своем мире. Я вижу динамику развития боевых действий сейчас на фронте. Но мы не говорим о том, что сейчас происходит на фронте вокруг. Просто сейчас диковато рассуждать, как мы освободим Запорожье, когда мы еще не знаем толком, поможет ли мобилизация переломить ход боевых действий», – отметил он.

Юсин констатировал, что на данном этапе войны ситуация для оккупационной армии «складывается не очень хорошо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».