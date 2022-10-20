Скрытая мобилизация в Гомеле: забирают мужчин с предприятия 10 20.10.2022, 9:54

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В военкомат вызывают практически всех водителей и трактористов.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал рассказ подписчика о скрытой мобилизации в Гомеле:

— Не могу не написать, так как это затрагивает за больное. Работаю я в одном сельскохозяйственном предприятии Гомельского района. С самого утра от руководства была дана разнарядка всем руководителям подразделений направить мужчин до 50 лет в кадры, имеющих любое водительское удостоверение. А это практически все водители и трактористы.

В этом году погодные условия, дожди не дали своевременно убрать урожай, поэтому стараемся убрать его как можно быстрее, хоть и с опозданием. А тут всех водителей и трактористов отрывают от работы, чтобы «уточнить какие-то данные».

Наши работники конечно недовольные, потиху в коллективе накаляется обстановка. Работники начинают спорить с начальством, хотя и агрономам это ужасно не нравится. Наверное это и есть скрытая мобилизация, готовят наших мужчин на убой?

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