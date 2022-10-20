ВСУ «накрыли» большое скопление армии РФ при попытке сбежать из Херсонского «котла» через Днепр 9 20.10.2022, 12:07

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В результате удара погибло более 100 российских военных.

Украинская армия уничтожила новую переправу российской армии в районе села Львово (Херсонская область), накрыв ее интенсивным артиллерийским ударом.

Координаты цели были получены после сообщения от местных жителей, которые предоставили украинским военным информацию о действиях оккупантов.

В результате удара погибло более 100 российских военных, сообщает телеграм-канал «Оперативный ВСУ».

Львово находится на западном берегу Днепра в Бериславском районе, на противоположном от Новой Каховки. Ширина реки здесь составляет около 500 метров.

«На днях местные сообщили, что российские оккупанты в районе села Львово (Херсонская область) построили переправу для переброски техники. После проведения доразведки на указанном месте действительно была обнаружена переправа и огромное количество российской техники и личного состава оккупантов. Наши Боги войны влупили туда, не жалея снарядов, и как следствие переправа разбита. Кроме того, было уничтожено более 100 россиян, много техники обслуживания и более 10 РСЗО», - отмечено в сообщении.

Согласно поступающей информации, в районе нанесения удара в воде обнаружены тела погибших российских военных и подбитая бронетехника.

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