Скрытая мобилизация: кому в Беларуси приходят повестки 6 22.10.2022, 14:10

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Белорусов массово призывают под видом «проверки военнообязанных».

В Генеральном штабе Украины заявили об угрозе повторного наступления с территории Беларуси. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга сообщил, что такая угроза растет, но направление может быть изменено на запад белорусско-украинской границы «для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», сообщает currenttime.tv.

Говоря о западе белорусско-украинской границы, Громов, вероятно, имел в виду территорию, прилегающую к Польше, одному из основных партнеров Украины. Он отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений российских войск. Минск, по данным украинского Генштаба, продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов. Также в стране продолжаются мероприятия по так называемой скрытой мобилизации.

Телеграм-канал «Белорусский Гаюн» рассказал, как дембелей 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке Минской области вызывают на военные сборы, которые, согласно повестке, пройдут с 21 октября по 4 ноября. Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также дембелям ВДВ. В Минобороны Беларуси признали рассылку повесток, но называют происходящее стандартной проверкой учета военнообязанных, а вовсе не мобилизацией.

Первые сообщения о вызовах в военкоматы появились после совещания Александра Лукашенко с военными, где он потребовал «без гвалта и шума» проверить военнообязанных. Как пишут некоторые белорусские СМИ, у тех, кто пришел в военкомат, проверяли личные данные, военную специальность, некоторых забирали на сборы.

Официально мобилизация в Беларуси не объявлена, а все публикации о ней в Министерстве обороны называют фейком. По мнению военного эксперта Сергея Бульбы, под видом так называемой проверки военкоматов и военнообязанных в стране либо уже идет скрытая мобилизация, либо ведется подготовка к ней: «Штат белорусских подразделений даже сил специальных операций (ССО) – это три бригады: Брестская, Марьина Горка и Витебск. Собственно говоря, если из этого числа вычесть солдат срочной службы, то что мы имеем порядка трех-четырех тысяч относительно подготовленных. Но даже у этих сэсэошных подразделений штат заполнен процентов на 70, то есть 30% штата не хватает».

В отношении других армейских подразделений, например артиллерии или ПВО, добавляет Сергей Бульба, нехватка личного состава еще больше. Для того чтобы укомплектовать подразделения, считает эксперт, в стране и предпринимаются попытки «тихой мобилизации». «Из регионов приходит информация, что повестки, в том числе, как в Мозыре, раздавали возле магазина. Но все это заканчивается тем, что придите, уточним данные, утрясем, то есть дальнейших действий нет», – говори Бульба

По данным украинской разведки, под видом скрытой мобилизации белорусские власти в том числе изучают потенциал протестных настроений в стране. «Это свидетельствует о том, что самопровозглашенная белорусская «власть» не уверена в поддержке широких слоев населения решений об участии их страны в военных авантюрах Российской Федерации», – говорится в документе министерства обороны Украины.

Мобилизация в Беларуси, по мнению политического обозревателя Игоря Ильяша, может существенно поспособствовать новым уличным протестам, пока же, добавляет эксперт, идет тестирование мобилизационных институтов: «Мы имеем сведения по нескольким частям, когда военные сборы проходят и заканчиваются, то есть они конечные. Опять-таки, это не совсем характерно для мобилизации, пусть даже скрытой. Смысл скрытой мобилизации – призвать людей на военные сборы и не отпускать до начала войны. Я думаю, что сейчас имеет место тестирование мобилизационной системы из расчета на то, что дальнейшая эскалация приведет к радикальным сценариям вступления Беларуси в войну».

Дополнительные российские военные начали прибывать в Беларусь после того, как Лукашенко объявил о развертывании региональной группировки войск Союзного государства десятого октября. В Министерстве обороны рассказали, что в Беларусь прибудут до девяти тысяч военных из России.

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