«Выдали винтовку Мосина образца 1891 года» 5 23.10.2022, 8:52

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Оккупант пожаловался отцу на беспорядок в войсках РФ перед отправкой на фронт.

Мобилизованных россиян отправляют на войну в Украину, снабжая старым оружием из складских запасов, среди которого встречаются образцы времен Первой мировой войны. Один из новоиспеченных оккупантов пожаловался на это своему отцу.

Захватчик, которого вскоре отправят на фронт, сообщил, что комбат у них тоже из числа мобилизованных и не имеет боевого опыта. Этот телефонный разговор перехватила хакерская группа «Фронтовые разговоры оккупантов».

Из него стало известно, что на базе Ярославского военного училища противовоздушной обороны идет формирование новых батальонов оккупационной армии РФ, которые скоро бросят на передовую в Украине. Весь этот процесс организован ненадлежащим образом, в российских войсках царит беспорядок.

В частности, большие проблемы есть с боевым слаживанием: подразделения одного батальона могут находиться в разных местах, иногда даже в разных областях.

Командуют «мобиками» такие же мобилизованные на войну офицеры, которые не являются кадровыми военными и не имеют необходимых навыков и опыта.

Мобилизованный захватчик рассказал отцу, что им выдали оружие, которое он видит впервые в жизни. В частности, он упомянул гранатомет 1964 года выпуска и винтовку Мосина образца 1891 года.

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