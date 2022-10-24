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Ученые выяснили, зачем тунцы и макрели преследуют акул

  • 24.10.2022, 9:07
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Ученые выяснили, зачем тунцы и макрели преследуют акул

Исследователи рассказали о необычном взаимодействии разных видов рыб.

Представьте себя на месте крупного желтоперого тунца, плавающего в открытом океане и внезапно ощутившего зуд где-то под глазом. Возможно, это лишь крошечная царапинка, а может, и рачок-паразит, решивший полакомиться чужой кровью. В любом случае вырвать его самостоятельно не получится — рук-то нет, — поэтому придется искать помощника, пишет Naked science.

Обычно, чтобы избавиться от паразитов, рыбы ищут особые места, где живут чистильщики, например губаны. Однако те обычно встречаются только в пределах коралловых рифов, а посреди открытого океана их обнаружить почти невозможно. Следовательно, тунцу придется искать другой способ унять зуд. И он его действительно находит… в виде акулы.

Отсмотрев тысячи часов видеонаблюдений за морскими обитателями, собранных с помощью системы плавающих камер, исследователи обнаружили неожиданное взаимодействие между несколькими видами хищников и еще большим количеством видов мирных рыб. Тунцы и другие крупные рыбы буквально преследовали акул и терлись боками и головой об их чешую.

Поскольку шкура акулы покрыта множеством мелких зубчиков и на ощупь напоминает наждачную бумагу (к слову, в доиндустриальные времена люди добывали ее именно для этой цели), она хорошо годится для того, чтобы поскрестись, избавляясь от омертвевшей кожи и прицепившихся паразитов. При этом рыбы вели себя с акулами по-разному. Так, тунцы аккуратно выстраивались за хищником и по очереди касались его хвоста, а радужные макрели буквально облепляли, беспорядочно тыкаясь в заднюю часть тела акулы.

Ученые подчеркивают, насколько важны акулы для общего здоровья морских обитателей: это не только необходимый элемент морских пищевых цепочек, но и незаменимая чесалка для тех видов рыб, что проводят большую часть времени в открытом океане. Учитывая, что акульи популяции стремительно сокращаются по всему миру, это может привести к росту числа паразитарных инфекций, и рыбаки, избавившиеся от хищных конкурентов, вместо рыбного изобилия получат косяки измученных отощавших рыб, изъеденных паразитами.

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