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Украинский олигарх, сотрудничавший с Лукашенко, во время войны поставлял в РФ запчасти для вертолетов

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  • 24.10.2022, 9:54
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Украинский олигарх, сотрудничавший с Лукашенко, во время войны поставлял в РФ запчасти для вертолетов
Фото: Економічна правда

Он задержан СБУ.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО «Мотор Сич», олигарха Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, подтверждающие его сотрудничество с врагом.

Во время полномасштабной войны он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

Отметим, что Богуслаев сотрудничал и с Лукашенко. В 2011 году «Мотор Сич» приобрела Оршанский авиаремонтный завод. Однако сотрудничество не задалось. В В 2018 году Лукашенко национализировал предприятие.

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