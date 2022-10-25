В Калинковичах учителей и школьников отправили на бесплатный сбор яблок в колхозе 3 25.10.2022, 9:27

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Детей заставили работать в «в свободное от учебы время».

Учеников и работников средней школы из деревни Березовка Калинковичского района Гомельской области привлекли к сбору яблок в местном хозяйстве. Фотоотчет опубликовал 24 октября в своем телеграм-канале Калинковичский райисполком.

Чиновники уточнили, что школьники и педагоги приняли участие в уборке урожая яблок «в свободное от учебы и работы время», чем оказали практическую помощь хозяйству «50 лет БССР».

Напомним, 5 октября прошлого года Лукашенко во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ в стране предложил закрепить плодовые сады за университетами и школами — и уход, и сбор урожая.

Год спустя он потребовал от председателей райисполкомов провести мобилизацию всех, даже учащихся, на сельхозработы. По его мнению, такой труд и «родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка».

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