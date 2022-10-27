Появилось видео от кадыровца, по наводке которого была уничтожена их база под Херсоном 27.10.2022, 7:47

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База элитного подразделения «Нефтеполк» перестала существовать.

24 октября ВСУ нанесли прицельный удар по месту дислокации кадыровцев в поселке Каиры Херсонской области.

По информации, полученной из достоверных источников, вследствие взрыва на базе размещения погибли до 40 оккупантов из числа элитного чеченского подразделения «Нефтеполк». Еще порядка шестидесяти человек получили ранения.

Как стало известно, получить данные о месте дислокации оккупантов помогло видео, которое кадыровские тик-токеры сами же залили в Сеть.

Сейчас это видео с прибытием на объект и последствиями работы ВСУ публикуются на ТГ-канале «Украина 365».

Событие, следствием которого стала ликвидация боевого отряда Кадырова, вызвала гнев чеченского правителя.

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