15 мобилизованных из Белгородской области РФ попали в плен после атаки дрона ВСУ 2 27.10.2022, 9:26

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Многие получили ранения, только ступив на украинскую землю.

Для 15 мобилизованных жителей Белгородской области война в Украине закончилась навсегда. Группа оккупантов попала под обстрел дрона ВСУ, многие получили ранения. В итоге российские военные были взяты в плен сотрудниками патрульной полиции Украины.

Видео раненых российских оккупантов опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

Отмечается, что в российских пабликах уже узнали некоторых из пленных, все они получили повестки после начала «частичной» мобилизации. Россияне пополнят базу пленных для дальнейшего обмена.

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