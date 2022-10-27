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15 мобилизованных из Белгородской области РФ попали в плен после атаки дрона ВСУ

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  • 27.10.2022, 9:26
  • 3,172
15 мобилизованных из Белгородской области РФ попали в плен после атаки дрона ВСУ

Многие получили ранения, только ступив на украинскую землю.

Для 15 мобилизованных жителей Белгородской области война в Украине закончилась навсегда. Группа оккупантов попала под обстрел дрона ВСУ, многие получили ранения. В итоге российские военные были взяты в плен сотрудниками патрульной полиции Украины.

Видео раненых российских оккупантов опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

Отмечается, что в российских пабликах уже узнали некоторых из пленных, все они получили повестки после начала «частичной» мобилизации. Россияне пополнят базу пленных для дальнейшего обмена.

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