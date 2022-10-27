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В Беларуси установлен новый исторический минимум по занятым в экономике

  • 27.10.2022, 17:31
В Беларуси установлен новый исторический минимум по занятым в экономике

Страна потеряла больше 50 тысяч работников.

Беларусь продолжает терять работающих граждан. В сентябре в экономике насчитывалось 4 млн 194 тыс. занятых. Об этом сообщает Белстат.

В сентябре экономика потеряла более 7 тысяч занятых. Если учесть, что в январе этого года в стране было 4 млн 245 тыс. занятых, то за девять месяцев экономика потеряла более 50 тысяч работников.

Сентябрьский показатель по числу занятых в экономике — очередной исторический минимум. До этого антирекорд был зафиксирован в июле этого года — 4 млн 197,2 тыс. занятых, но в августе этот показатель вырос. В сентябре — очередное падение.

В процентном соотношении уровень занятости в сентябре с составил 84,4%. Примечательно, что при ее снижении не растет уровень безработицы. Он в третьем квартале был на уровне 3,4% (по методологии Международной организации труда), фактически безработными за этот период были 180,1 тыс. человек. Этот показатель меньше, чем был во первом и втором кварталах этого года. Это может косвенно свидетельствовать о том, что причины сокращения числа занятых — это в основном старение населения и миграция.

При этом уровень зарегистрированной безработицы, который приводит Минтруда, на конец сентября составил 0,1% от экономически активного населения. В центрах занятости было зарегистрировано 6 тыс. человек.

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