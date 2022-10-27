Ученые: Окна и теплицы могут заряжать гаджеты 1 27.10.2022, 22:25

И не только они.

Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцарии) создали краску, которая превращает любую поверхность в солнечные панели. Она прозрачная, соответственно, даже окна могут выступать в качестве батарей.

Изобретатели покрыли данной краской стекло площадью 2,8 кв. см. Она смогла поглощать свет на протяжении 500 часов с эффективностью до 30,2%. Это значит, что треть солнечного света перерабатывалась в электричество.

Краска состоит из двух элементов. Первый — светочувствительные молекулы, которые поглощают свет. Второй — электролиты, которые перерабатывают свет в электричество и переносят его дальше.

Ученые говорят, что такая краска может быть и прозрачной, и цветной. Ею можно красить практически все что угодно. Инженеры уверены, что за их разработкой стоит будущее, в котором все поверхности дома смогут заряжать гаджеты. Так человечеству не придется сжигать ископаемое топливо и вредить планете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».