Ученые: Окна и теплицы могут заряжать гаджеты

Ученые: Окна и теплицы могут заряжать гаджеты1
- 27.10.2022, 22:25
И не только они.
Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцарии) создали краску, которая превращает любую поверхность в солнечные панели. Она прозрачная, соответственно, даже окна могут выступать в качестве батарей.
Изобретатели покрыли данной краской стекло площадью 2,8 кв. см. Она смогла поглощать свет на протяжении 500 часов с эффективностью до 30,2%. Это значит, что треть солнечного света перерабатывалась в электричество.
Краска состоит из двух элементов. Первый — светочувствительные молекулы, которые поглощают свет. Второй — электролиты, которые перерабатывают свет в электричество и переносят его дальше.
Ученые говорят, что такая краска может быть и прозрачной, и цветной. Ею можно красить практически все что угодно. Инженеры уверены, что за их разработкой стоит будущее, в котором все поверхности дома смогут заряжать гаджеты. Так человечеству не придется сжигать ископаемое топливо и вредить планете.