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«От натурального там остался только цвет»

  • 28.10.2022, 10:10
  • 1,204
«От натурального там остался только цвет»

Белорусов начали кормить синтетической сметаной.

В одном из магазинов Минска найден псевдомолочный продукт, в котором не осталось натуральных продуктов.

«Ни в коем случае не покупайте сметану "Минская марка"», — пишет подписчик телеграм-канала «Баста!».

«Да и не только сметану. Вся продукция Минского молочного завода N° 1 — сплошная химия. Откуда я это знаю? Я там работаю, на Минском Молочном заводе №1.

В сметану начали добавлять пальмовое масло. Вы в домашней сметане его можете представить? Сплошная отрава и яд. Не берите этот продукт в любом виде — от натурального там остался только цвет», — возмущается читатель.

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