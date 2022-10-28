«От натурального там остался только цвет» 28.10.2022, 10:10

1,204

Белорусов начали кормить синтетической сметаной.

В одном из магазинов Минска найден псевдомолочный продукт, в котором не осталось натуральных продуктов.

«Ни в коем случае не покупайте сметану "Минская марка"», — пишет подписчик телеграм-канала «Баста!».

«Да и не только сметану. Вся продукция Минского молочного завода N° 1 — сплошная химия. Откуда я это знаю? Я там работаю, на Минском Молочном заводе №1.

В сметану начали добавлять пальмовое масло. Вы в домашней сметане его можете представить? Сплошная отрава и яд. Не берите этот продукт в любом виде — от натурального там остался только цвет», — возмущается читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.