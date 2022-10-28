И «барыня кровавая» в бегах 2 28.10.2022, 12:00

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Ксения Собчак

Что известно о деле против коллег Ксении Собчак.

26 октября Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда «Татлера» Ариана Романовского на два месяца по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что у следователей было постановление о задержании и самой Собчак, но журналистка успела уехать из России в Литву по израильскому паспорту.

«Новая газета Европа» собрала все, что известно о деле против членов редакции Ксении Собчак (с Собчак связаны телеграм-каналы «Кровавая барыня» и «Осторожно, новости»).

Первые сообщения о задержании коммерческого директора Кирилла Суханова появились еще утром во вторник, 25 октября. Тогда Ксения Собчак сообщила, что ее сотрудник перестал выходить на связь. К концу дня задержание Суханова подтвердилось, вместе с ним оказался задержан и Ариан Романовский (Кузьмин) — бывший главный редактор глянцевого журнала «Татлер».

На следующее утро с обыском пришли и в загородный дом Ксении Собчак — в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье. До сих пор не известно, есть ли процессуальный статус у самой журналистки, однако адвокат Сергей Бадамшин считает, что никакого процессуального статуса у нее быть не может.

Спустя сутки после задержания Суханова и Романовского Baza со ссылкой на собственные источники рассказала, что их обвиняют в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Вероятно, обвинение связано с постом в телеграм-канал о светской жизни «Тушите свет». По версии следствия, коммерческий директор Ксении Собчак потребовал 11 миллионов рублей за «блок» на выход материала в этом телеграм-канале, который администрировал Ариан Романовский. Сам же Суханов был задержан после проведения оперативного эксперимента 25 октября: тогда в ресторане Regent в гостинице «Арбат» он встречался с клиентом, который якобы хотел купить «блок на негатив» за 800 тысяч рублей.

В телеграм-канале «Тушите свет» действительно был опубликован пост, в котором упоминался Сергей Чемезов. Там было описано, как отмечал свой день рождения миллионер и глава совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. «Поздравить Бокарева пришел глава «Ростеха» Сергей Чемезов, с которым владелец принимающего дома дружит с детства. За столом сплошь чиновники высшего разряда, из светских — разве что кум именинника Григорий Лепс, которому Бокарев в свое время помог с карьерой и тоже стал крестным его детей. В 2014 году Лепс даже посвятил своему влиятельному другу песню «Ангел ушел в запой»», — было написано в телеграм-канале. Затем сам пост был удален, но сохранился в сервисе Telemetr.

«Телеграм-каналы очень плотно мониторятся администрацией президента и спецслужбами: они контролируют все, что происходит, весь рынок блоков, рекламы и так далее. Им четко видно, кто сколько и за что берет денег, поэтому это компромат, который в любой момент можно задействовать», — рассказывает политолог Федор Крашенинников. Он считает, что дело против коллег Ксении Собчак может быть как политическим, так и просто заказным из-за чужих бизнес-интересов. Вполне может быть, что это какие-то разборки, уходящие корнями в бизнес. Но крайне символично, что пришло время, когда нет неприкосновенных. «Таким людям, как Ксения Собчак или Антон Красовский, которые были интегрированы в систему, многое позволялось, но сейчас вдруг выясняется, что больше так нельзя», — рассуждает он.

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл — бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», — эмоционально отреагировала Ксения Собчак на обвинение в адрес Суханова. Позже ТАСС со ссылкой на «источники в правоохранительных органах» заявил, что журналистка и сама получила статус подозреваемой по делу о вымогательстве, но успела уехать из страны, несмотря на то, что у следствия было намерение ее арестовать. «Правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться», — утверждает источник ТАСС. — Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь».

«Ни Собчак, ни ее муж никуда не собирались, и то, что она уехала, еще и засветив второпях свой израильский паспорт, существование которого отрицала, означает, что ей пришлось срочно принимать решение об отъезде. То, что можно было в начале войны, сейчас уже нельзя.

Возможно, Собчак думала, что будет делать псевдонезависимое СМИ и это ей будет сходит с рук. Но так как война пошла неуспешно, вдруг выяснилось, что даже такую позицию занимать нельзя, и ее СМИ тоже зачистили», — говорит Федор Крашенинников. Сама Собчак не ответила «Новой газете Европа» на просьбу о комментарии.

В тот же день, 26 октября, в Тверском суде прошли заседания по избранию меры пресечения Кириллу Суханову и Ариану Романовскому. Следствие просило отправить их в СИЗО. Сторона обвинения считала, что они могут скрыться и помешать расследованию уголовного дела. Адвокаты обвиняемых настаивали на избрании меры пречения, не связанной с содержанием в СИЗО, — на залоге или домашнем аресте.

Во время заседания Суханов подтвердил, что взял 800 тысяч рублей во время встречи в кафе Regent и готов принести за это извинения и признать вину, однако никаких денег у Чемезова он якобы не вымогал. «Относительно остальных 11 миллионов нужно отметить, что я не имею никакого доступа к данному каналу. Напомню, что я ранее не привлекался к уголовной ответственности», — цитирует его «Медиазона». Также Суханов заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Один из адвокатов Ариана Романовского во время заседания попросил суд приобщить характеристику его подзащитного от постпреда президента в Республике Саха (Якутия). «Медиазона» обратила внимание на то, что в этом письме сказано, что

Романовский принимал участие в акции в поддержку «Крымской весны» и в акции «Бессмертный полк». «Все это говорит о том, что он характеризуется как патриот», — подытожил адвокат.

Поздно вечером судья Тверского суда Анатолий Беляков арестовал Кирилла Суханова и Ариана Романовского на один месяц и 29 дней.

В августе похожее дело возбудили против других администраторов телеграм-каналов — их обвинили в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Несколько фигуранток дела также оказались под арестом, в том числе автор телеграм-канала «Адские бабки», журналистка Life и «Известий» Александра Баязитова. Двое обвиняемых признали вину, однако Баязитова отказалась это сделать. Все они до сих пор находятся под стражей.

«Есть ли сейчас безопасная территория [для администраторов телеграм-каналов]? Мне кажется, она, как шагреневая кожа, очень быстро сокращается. Наверное, тот же Красовский считал, что находится в безопасности и может говорить все, что угодно. Так что вполне может наступить момент, когда вдруг и Кристина Потупчик обнаружит, что она тоже утратила почву под ногами: к ней просто придут ФСБшники, скажут, что она брала какие-то деньги, и арестуют, — подытоживает Крашенинников. — Если она будет устраивать власть, значит, она будет работать. Но если будет принято решение, что она не нужна, ее также мгновенно пустят на портянки, а она также достанет какой-нибудь запасной паспорт и убежит».

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