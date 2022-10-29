Беспилотники атаковали Черноморский флот РФ в Севастополе 4 29.10.2022, 8:57

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Движение кораблей на рейде парализовано.

В Севастополе утром 29 октября зафиксировали атаку дронов на Черноморский флот РФ, которая наделала немалый переполох и парализовала движение кораблей на рейде.

Как отмечают местные телеграмм-каналы, в городе отражают «нападения беспилотников».

Видео атаки дронов на Черноморский флот РФ опубликовал «Оперативный ВСУ».

Рейд в Севастополе временно перекрыт, катера и паромы не ходят через Севастопольскую бухту.

«Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — уточнили местные «власти».

Ранее «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что корабли Черноморского флота России «отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты».

Оккупанты жалуются на дроны США

В российских СМИ решили не ограничиваться только украинскими, но вспомнили об американских беспилотниках. Как отмечают в изданиях, вблизи бухты на момент атаки находился также стратегический дрон-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. По словам врагов, он баражировал в нейтральном воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Действительно, согласно данным Flightradar24, беспилотник таки был в акватории Черного моря. Но и здесь нет ничего удивительного. Американские беспилотники и до начала полномасштабного вторжения мониторили ситуацию вблизи границ Украины.

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