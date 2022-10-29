Взрывы в Севастополе: ликвидировано четыре военных корабля РФ 23 29.10.2022, 12:55

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В Севастопольской бухте горят 4 российских военных корабля. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат «Адмирал Макаров». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних Украины дел Антон Геращенко.

Он добавил, что «Адмирал Макаров» является носителем крылатых ракет «Калибр». Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев. Среди жертв была и маленькая девочка Лиза.

«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ – в том числе фрегат и десантный корабль», - написал Антон Геращенко.

В СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

«Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят», - говорится в сообщении.

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