В Норвегии нашли уникальный клад с сокровищами викингов
- 29.10.2022, 13:17
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Находка была сделана случайно.
В центральной части Норвегии обнаружили сокровищницу, в которой были спрятаны серебряные украшения эпохи викингов.
Об этом пишет издание Arkeonews.
Клад, найденный в районе Трондхейма, состоит из 46 серебряных предметов - два уцелевших перстня, поврежденные монеты, браслеты, ожерелье и другие украшения. Обнаруженные сокровища, по данным СМИ, датируются эпохой викингов.
Как отмечают журналисты, находка была сделана случайно. Частный металлоискатель Павел Беднарски сперва наткнулся на два небольших серебряных кольца, а через время в земле начали обнаруживаться другие ценные предметы. «Археолог» извлек 46 предметов, которые были зарыты на глубине до 7-10 сантиметров.
Смыв глину с одного из предметов, Беднарски понял, что обнаружил нечто археологическое, и сообщил об этом муниципальным властям.
«Это довольно исключительная находка. Прошло много лет с тех пор, как в Норвегии были найдены такие большие сокровища эпохи викингов. Эта находка относится к тому времени, когда взвешенные серебряные изделия использовались в качестве платежного средства. Эта система называется весовой экономикой и использовалась в переходный период между бартерной и монетной экономикой», - прокомментировала находку научный сотрудник и археолог Музея науки NTNU Биргит Майкснер.
Только четыре из семи найденных монет имеют определенную дату. Вместе с этим, как считают в Музее науки, платежные средства датируются VIII веком нашей эры.