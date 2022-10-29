Атака на корабли РФ в Севастополе: появились кадры боевой работы дронов

Атака на корабли РФ в Севастополе: появились кадры боевой работы дронов7
- 29.10.2022, 18:26
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Повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя «Калибров».
Опубликованы эксклюзивные кадры атаки надводных беспилотников на российские корабли во временно оккупированном Севастополе. Ролик разместил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
По его словам, видео получено от источников в силовых структурах.
Кадры видео подтверждают, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя «Калибров». Среди них – фрегат «Адмирал Макаров». Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а утоплены.
На видео ряд трансляций с беспилотников обрывается в момент сближения с кормой кораблей, что означает их контакт.