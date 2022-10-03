Полину Шарендо-Панасюк не выпускают из карцера
- 3.10.2022, 14:00
Продолжается колоссальное давление на политзаключенную.
Политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк не вышла из ШИЗО ни после 20, ни после 30 дней пребывания там. Скорее всего, Полина проведет в холодном, влажном и темном подвале подряд минимум 40 суток.
Об этом сообщил муж политзаключенной, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо на своей странице в Facebook.
«За три с половиной месяца пребывания в женской исправительной колонии №24 (Заречье) это будет уже 80 дней пыток холодом, голодом и ужасной антисанитарией. Я не знаю, как такое можно выдержать.
Адвоката к Полине не пускают. Полтора месяца мы ничего не знаем о состоянии ее здоровья.
Это естественный фашизм. И я хотел бы озвучить фамилию одного из фашистов, который будет нести ответственность. Это начальник ИК-24 полковник внутренней службы Дмитрий Николаевич Курлович», — написал Андрей Шарендо.