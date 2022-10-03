В ВСУ назвали населенные пункты, которые могут деоккупировать после успехов в Лимане 8 3.10.2022, 16:22

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У врага фактически не осталось сил для широкомасштабный атакующих действий.

После освобождения от российской оккупационной армии города Лиман Донецкой области Вооруженные силы Украины создали условия для дальнейшей деоккупации Луганщины. В первую очередь защитники страны могут освободить Кременную.

Это в свою очередь откроет путь для деоккупации остальной части Луганской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает obozrevatel.com.

По его словам, уже сейчас остатки вражеских подразделений, которых выгнали из Лимана, начали строить укрепления в Кременной. Украинские войска в свою очередь делают все, чтобы нарушить планы врага.

«Вчера нашими войсками было подтверждено взятие села Торское. Остатки противника, которых не добили, отступили и пытаются строить в Кременной укрепления. Наши ракетные войска, артиллерия, авиация делают все, чтобы у них не очень получилось», – заявил представитель ВСУ.

Череватый отметил, что освобождение Кременной откроет путь украинским военнослужащим на Сватово и Рубежное. Это в свою очередь позволить деоккупировать города Лисичанск и Северодонецк, куда путинские войска зашли летом.

«Преодолев Кременную, Вооруженные силы Украины выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область. А за ними Северодонецк и Лисичанск, которыми они так хвастались летом, что они их с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там удалось измотать противника и планово отступить в Лисичанск, построить грамотную оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению», – отметил Череватый.

Также спикер Восточной группировки ВСУ подчеркнул, что у врага фактически не осталось сил для широкомасштабный атакующих действий. Поэтому захватчики выбирают свою «фирменную тактику» и бомбят населенные пункты с гражданским населением.

«У них уже нет сил вести атакующие боевые действия по широкой линии фронта, поэтому они сосредоточиваются на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Там они, кроме обстрелов, активной артиллерийской и ракетной работы, пытаются атаковать силами ЧВК. Обстрелы – это их фирменный знак. Несмотря на мирное население, которое они, якобы, пришли защищать, они по ним лупят беспощадно», – сказал Череватый.

Напомним, утром 1 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские военные запросили у своего командования разрешение на выход из Лимана, но получили отказ. Пути подвоза БК для захватчиков были отрезаны.

В этот же день в сети появилась информация, что ВСУ освободили Лиман. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 12:30 зачистка Лимана закончилась.

Ранее сообщалось, что США заявили, что «очень воодушевлены» этим событием, поскольку город был стратегически важным для российских войск. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что освобождение Лимана доказывает: украинская армия способна дать отпор ВС РФ и продолжает демонстрировать прогресс.

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