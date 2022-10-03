Экс-полковник ФСБ: Конец Лукашенко наступит гораздо быстрее, чем он предполагает 1 3.10.2022, 17:21

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Белорусский диктатор понимает, что Путин проиграл.

Конец Лукашенко наступит гораздо быстрее, чем он предполагает.

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман высказал российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

«Лукашенко понимает, что если он сейчас прихапает Беларусь и бросит в бой [против Украины] его силовиков, то конец Лукашенко наступит гораздо быстрее, чем он предполагает. Ему тоже не хочется помирать, несмотря на то, что пожил достаточно уже долго», – считает он.

Российский оппозиционер предполагает, что «Путин опять проиграет».

«Знаете, почему [так] думаю? Потому что Лукашенко – он дурак, дурак, но и не идиот. Он же понимает, что Путин проиграл. Он же понимает, что Путину капец. Ему же [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев все объяснил на этом, на питерском, форуме, когда он открыто послал Путина дальше, чем российский корабль был послан. И куда же ему теперь деваться? Токаев дал всем сигнал, что все: Путин проиграл. С Путиным выстраивать отношения никакого смысла нет. Оно себе дороже. Поэтому Лукашенко тоже понимает», – объяснил Гудков.

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