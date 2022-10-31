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Беларусь и РФ создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военных

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  • 31.10.2022, 19:12
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Беларусь и РФ создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военных

Лукашенко одобрил проект соглашения.

Беларусь и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий проект соглашения 31 октября одобрил Александр Лукашенко, пишет пресс-служба.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

«Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября провел совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск (РГВ). Развертывание группировки проводится якобы из-за угрозы удара со стороны Украины.

С российской стороны в Беларуси в рамках РГВ разместится 9 тысяч российских военнослужащих, 170 танков, до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм и до 200 боевых машин.

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