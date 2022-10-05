ВСУ разгромили элитный 108-й полк РФ, который планировал «брать Николаев» 4 5.10.2022, 8:16

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Cолдаты «казачьего» полка из Новороссийска больше не могут выполнять боевые задания.

На Херслнщине полностью потерял боеспособность 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ, который отправляли на южное направление для «штурма Николаева»

Украинские бойцы продолжают уничтожать «элитные» подразделения русской армии. На южном направлении внезапно полностью потерял боеспособность 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк, державший интересный участок фронта.

Об этом сообщил обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко со ссылкой на военные источники.

По его информации, солдаты «казачьего» полка из Новороссийска больше не могут полноценно выполнять боевые задания. Следует отметить, что 3 октября было сообщено о ликвидации командира данного подразделения – «боевого бурята» Виталия Сукуева, который еще в 2016 году под прикрытием командовал спецподразделением на Донбассе.

108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк (108 гв. ДШП) – воинская часть (полк) Воздушно-десантных войск Вооруженных сил российской федерации, входящий в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Это подразделение в свое время участвовало в боевых действиях в Северной Осетии и в аннексии Крыма.

В конце августа 2022 года батальонно-тактические группы 108-го полка, по информации военного обозревателя Константина Машовца, усилили участок между Партизанским и Широким на трассе Т-1508 Николаев – Снегиревка. Это подразделение вместе с 20-ю МСД россияне планировали задействовать для прорыва западнее Благодатного по линии Новониколаевка-Зеленый Гай-Николаевское и последующего штурма Николаева.

24 августа остатки 108-го ДШП пытались на двух участках прорваться на север и выйти на дорогу Т-1508 Николаев – Снегиревка в районе Партизанского, но наступление «заглохло» в районе Благодатного.

По инсайдерской информации с южного фронта, 108-й десантно-штурмовой полк – далеко не единственное подразделение оккупационной армии, которое чувствует себя некомфортно на правобережной Херсонщине: проблемы возникли и у 205-й отдельной мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края, которое входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

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