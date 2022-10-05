В Беларуси запретили российские консервы 1 5.10.2022, 11:04

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В них нашли недопустимые красители, консерванты и даже паразитов.

Очередное российские продукты запретили в Беларуси. В них нашли недопустимые красители, консерванты и даже паразитов.

Как сообщает телеграм-канал «Баста!», под запрет попали:

Консервы из печени рыб стерилизованные. Печень трески натуральная — наличие в готовой продукции видимых паразитов anisakis spp;

Соус томатный шашлычный с маркировкой «Урожайный год» — превышение недопустимого синтетического красителя красный очаровательный (Е129);

Томатная паста натуральная с маркировкой «VITALINA» — наличие недопустимых синтетических красителей азорубин (Е122) и (Е129);

Продукция холодного копчения «Сельдь атлантическая филе на коже с укропом» — наличие в составе продукта недопустимых консервантов бензойной и сорбиновой кислоты.

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