В Беларуси запретили российские консервы

В Беларуси запретили российские консервы1
- 5.10.2022, 11:04
- 1,758
В них нашли недопустимые красители, консерванты и даже паразитов.
Очередное российские продукты запретили в Беларуси. В них нашли недопустимые красители, консерванты и даже паразитов.
Как сообщает телеграм-канал «Баста!», под запрет попали:
Консервы из печени рыб стерилизованные. Печень трески натуральная — наличие в готовой продукции видимых паразитов anisakis spp;
Соус томатный шашлычный с маркировкой «Урожайный год» — превышение недопустимого синтетического красителя красный очаровательный (Е129);
Томатная паста натуральная с маркировкой «VITALINA» — наличие недопустимых синтетических красителей азорубин (Е122) и (Е129);
Продукция холодного копчения «Сельдь атлантическая филе на коже с укропом» — наличие в составе продукта недопустимых консервантов бензойной и сорбиновой кислоты.