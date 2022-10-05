Евро резко подорожал на торгах в Минске

Евро резко подорожал на торгах в Минске1
- 5.10.2022, 13:43
- 5,032
Российский рубль снова упал.
Доллар и российский рубль подешевели, евро и юань подорожали на торгах 5 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на Br0,0516 до Br2,4275 за 1 евро.
Доллар стал дешевле на Br0,0022 - его курс составил Br2,4838 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0355 - Br3,5032 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0202 и составил Br4,2213 за 100 российских рублей.