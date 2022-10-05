Евро резко подорожал на торгах в Минске 1 5.10.2022, 13:43

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Российский рубль снова упал.

Доллар и российский рубль подешевели, евро и юань подорожали на торгах 5 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подорожал на Br0,0516 до Br2,4275 за 1 евро.

Доллар стал дешевле на Br0,0022 - его курс составил Br2,4838 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0355 - Br3,5032 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0202 и составил Br4,2213 за 100 российских рублей.

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