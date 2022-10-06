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Пропагандист расплакался в прямом эфире из-за бегства россиян за границу

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  • 6.10.2022, 9:48
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Пропагандист расплакался в прямом эфире из-за бегства россиян за границу

На шоу у Соловьева он заявил, что «не знает, как жить дальше».

Российский пропагандист Борис Корчевников расплакался в прямом эфире из-за того, что многие россияне бегут от мобилизации за границу, сообщает 24tv.ua.

Расплакался Корчевников в эфире шоу другого пропагандиста Владимира Соловьева. Он начал говорить бред, мол, если кто-то другой отдает жизнь за родину, то сам Корчевников ее не любит.

«Если она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь. За нее и за меня. Как же мне жить дальше?», – в слезах спросил пропагандист.

Далее он рассыпался в оскорблениях в сторону своих сограждан, бегущих от мобилизации. По его словам, россияне, которые не хотят ехать воевать в Украину и критикуют войну, являются «мусором» и с ними «расправится» Бог.

«Если ты даже тогда не можешь изменить отношение к своей стране, то на тебе можно ставить крест. Ты ничто, ты зеро, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор», – сказал россиянин.

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