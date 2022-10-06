Что за «расчлененная курица» клюнула Лукашенко? 2 6.10.2022, 18:37

3,634

Диктатор устроил настоящую истерику.

Сегодня Лукашенко встречался с так называемым экономическим блоком. Он приказал с сегодняшнего дня остановить рост цен и распекал чиновников за галопирующую инфляцию. Во время своего спича Лукашенко упомянул способ, с помощью которого обходится заморозка цен в стране. Якобы производители «расчленяют курицу» (так выразился диктатор), что позволяет повышать цены, так как подобного наименования продукции нет в перечни товаров, на которые цена является фиксированной.

Об этом случае писало zerkalo.

«Целого цыпленка уже не найти! В пакете тушка, разрубленная на две части, но она стоит дороже», — сообщила минчанка Алена (имя изменено) об обновленной продукции птицефабрики «Дружба», которую она увидела на прилавках магазинов. Женщина позвонила на предприятие и узнала, почему оно перестало поставлять в торговлю неразделанную птицу.

— Всегда покупала в фирменном магазине птицефабрики «Дружба» тушки цыплят-бройлеров, еще недавно килограмм стоил 5 рублей 52 копейки. Но несколько недель назад из продажи они исчезли, вместо них в пакеты начали фасовать цыплят, разделенных на две половины. Цена за килограмм выше — 6 рублей 46 копеек, якобы это кулинарный полуфабрикат, — рассказала Алена.

То есть рост цены, исходя из слов читательницы, составил около 17%.

Женщина не хочет переплачивать почти рубль за услугу по разрубу, которую может сама произвести дома «за пару секунд». Возмущенная белоруска позвонила в отдел сбыта предприятия и узнала, почему производство начало так делать.

— Наше руководство приняло такое решение, мы сейчас производим именно такой вид продукции. Целая тушка снята с производства, потому что нам ее выпускать экономически невыгодно. В фирменных магазинах Минска еще по чуть-чуть продают целые тушки, но скоро их не будет, но вы можете купить целого цыпленка другого производителя, — сообщили на птицефабрике.

В отделе сбыта отметили, что на производстве сперва думали, что будут производить лишь полутушки временно, но потом все же линию решили полностью перестроить на этот вид продукции. На фабрике не видят смысла возвращаться к производству целой тушки.

— Мы сельскохозяйственное предприятие, нам трудно выживать. На этой разнице мы ничего не зарабатываем, как, может быть, кто-то думает и так преподносит. У нас много затрат на кормление, ветеринарные препараты, они очень подорожали и нам надо хотя бы их покрывать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».